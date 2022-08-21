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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Piknik faciayla bitti iki kişi boğuldu

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Piknik faciayla bitti iki kişi boğuldu
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde imam olarak görev yapan Mustafa Balcı, (38) eşi Hanife Balcı (35) ve Gümüşhane'de Türkçe öğretmeni olan kayınbiraderi Ahmet Ceylan (28) ile birlikte, Canik ilçesi Tahtaçılar bölgesindeki gölete gitti. Aile burada piknik yapıp gölette balık tutmaya başladı. Ardından Mustafa Balcı serinlemek için gölete girip yüzmeye başladı. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Balcı'yı gören eşi ve kayınbiraderi kurtarmak için gölete atladı. Ancak onlar da çırpınmaya başladı. Olayı görünce yardıma koşan vatandaşlar, 3'ünü de göletten çıkardı. Mustafa Balcı ile Ahmet Ceylan kaldırıldıkları hastanede kurtarılamazken, Hanife Balcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde ise Suriye uyruklu Abdullah El İsa (9) bilinmeyen sir nedenle sulama kanalına düştü. Küçük çocuk boğularak can verdi.

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Piknik faciayla bitti iki kişi boğuldu
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