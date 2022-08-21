Piknik faciayla bitti iki kişi boğuldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde imam olarak görev yapan Mustafa Balcı, (38) eşi Hanife Balcı (35) ve Gümüşhane'de Türkçe öğretmeni olan kayınbiraderi Ahmet Ceylan (28) ile birlikte, Canik ilçesi Tahtaçılar bölgesindeki gölete gitti. Aile burada piknik yapıp gölette balık tutmaya başladı. Ardından Mustafa Balcı serinlemek için gölete girip yüzmeye başladı. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Balcı'yı gören eşi ve kayınbiraderi kurtarmak için gölete atladı. Ancak onlar da çırpınmaya başladı. Olayı görünce yardıma koşan vatandaşlar, 3'ünü de göletten çıkardı. Mustafa Balcı ile Ahmet Ceylan kaldırıldıkları hastanede kurtarılamazken, Hanife Balcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde ise Suriye uyruklu Abdullah El İsa (9) bilinmeyen sir nedenle sulama kanalına düştü. Küçük çocuk boğularak can verdi.