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Giriş Tarihi: 4.7.2023

Piknik keyfi kâbusa döndü

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Piknik keyfi kâbusa döndü
BURSA Osmangazi'de bulunan Demirtaş barajı kıyısına piknik yapmak için giden 4 arkadaşın keyifleri akşam saatlerinde kâbusa dönüştü. Aziz Bureyik (22) arkadaşlarına sıcaktan bunaldığını söyleyerek serinlemek için baraj gölüne girdi. Kısa bir süre sonra ise suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları hemen suya atladı ancak Aziz Bureyik bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipler baraj gölünde arama çalışması başlattı. Aziz Bureyik'in cansız bedeni 20 metre açıkta ve 4 metre derinlikte bulundu. Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılan gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Piknik keyfi kâbusa döndü
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