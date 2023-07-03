Piknik keyfi kabusa döndü! Baraj gölüne giren genç boğuldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş barajı kıyısına piknik yapmak için giden 4 arkadaşın piknik keyfi akşam saatlerinde kabusa dönüştü. Aziz Bureyik arkadaşlarına sıcaktan bunaldığını söyleyerek serinlemek için baraj gölüne girdi. Kısa bir süre sonra ise suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları hemen suya atladı ancak Aziz Bureyik bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ekipler baraj gölünde arama çalışması başlattı. Aziz Bureyik'in cansız bedeni 20 metre açıkta ve 4 metre derinlikte bulundu. Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılan gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.