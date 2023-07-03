Haberler Yaşam Haberleri Piknik keyfi kabusa döndü! Baraj gölüne giren genç boğuldu
Giriş Tarihi: 3.7.2023 10:00 Son Güncelleme: 3.7.2023 10:27

Piknik keyfi kabusa döndü! Baraj gölüne giren genç boğuldu

Bursa’da arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için baraj kenarına giden 22 yaşındaki Aziz Bureyik, serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Piknik keyfi kabusa döndü! Baraj gölüne giren genç boğuldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş barajı kıyısına piknik yapmak için giden 4 arkadaşın piknik keyfi akşam saatlerinde kabusa dönüştü. Aziz Bureyik arkadaşlarına sıcaktan bunaldığını söyleyerek serinlemek için baraj gölüne girdi. Kısa bir süre sonra ise suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları hemen suya atladı ancak Aziz Bureyik bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ekipler baraj gölünde arama çalışması başlattı. Aziz Bureyik'in cansız bedeni 20 metre açıkta ve 4 metre derinlikte bulundu. Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılan gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Uraloğlu duyurdu: İki ildeki havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı oyun hakkında inceleme başlattı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsveç'ten göstermelik kınama! Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırının ardından zorunlu açıklama yaptılar
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Kılıçdaroğlu'nun Madımak paylaşımı alay konusu oldu! "Hangi otel, geceliği 316 bin lira olan mı?"
Türkiye Fransa olur mu?
Pilot ülke Fransa
Gözün aydın Türkiyem
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı
ARKADAŞINA GÖNDER
Piknik keyfi kabusa döndü! Baraj gölüne giren genç boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA