Piknik yapan ailenin otomobili gölete uçtu... Araç içindeki 2 kardeşten 1’i öldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı kırsal Günyurdu Mahallesi yakınlarındaki gölet kenarına, sabah erken saatlerde piknik yapmak için gelen 33 yaşındaki Kamil Duran ve ailesi, göletin üst kısmına otomobillerini park etti. Kahvaltı yapmak için hazırlanan aile, o sırada otomobilin aniden hareket etmesiyle büyük panik yaşadı. Vitesi boşalan otomobil, hızla göletin ortasına uçtu. O sırada aracın içinde, 4 yaşındaki Mehmet Duran ve 9 yaşındaki üvey ağabeyi Çınar Kemal Oymak vardı.

HEMEN SUYA ATLADILAR

İçindeki iki çocukla birlikte göletin ortasına uçan otomobili gören Kamil Duran ve çevredeki vatandaşlar hemen suya atlayarak çocukları kurtarmak istedi. 9 yaşındaki Çınar Kemal Oymak, vatandaşların çabalarıyla kurtarılırken kardeşi 4 yaşındaki Mehmet Duran'a ulaşılamadı. Bölgeye çok sayıda Jandarma ekibi ve AFAD kurtarma ekibi sevk edildi. Göle giren AFAD ekipleri bir süre sonra 4 yaşındaki talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaştı. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.