Piknikçiler ormanları çöplüğe çeviriyor

Piknik etkinliğini sona erdiren vatandaşlar Belgrad Ormanı'ndan ayrılırken etrafa attıkları çöplerini toplamadan yola düştü. Piknikçilerin dönüşlerinde de aynı trafik yoğunluğu yaşandı. Piknikçiler tarafından bırakılan atıklar Belgrad Ormanında çöp dağlarının oluşmasına neden oldu. Çöpler nedeniyle yaşanan kirlilik görenlerin tepkisine neden oldu. Piknikçilerin geride bıraktığı kirlilik belediye ve orman görevlileri tarafından zorlukla temizlenebildi.