Piknikçilerin ayıbı kar eriyince ortaya çıktı!

Kocaeli Kartepe İlçesinde, geçtiğimiz aylarda etkili olan kar yağışı sonrası, yüzlerce piknikçi ve kampçıyı ağırlayan Kuzuyayla Tabiat Park'ında, havaların ısınması ile birlikte dev kar kütleleri eridi.

Ancak karların erimesi ile birlikte, bazı sorumsuz piknikçi ve kampçıların ayıbı olan çöp tepeleri de ortaya çıktı. Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi, ortaya çıkan çirkin çöp tepeleri ile etrafa gelişi güzel atılmış olan çöplere anında müdahale etti.

Ekipler bölgedeki çalışmalarına devam ederken, manzarayı gören vatandaşlar, 2 metre karın keyfini çıkartıp bölgeyi çöplüğe çeviren duyarsız piknikçi ve kampçılara seslenerek, "Yaz aylarında da doğanın keyfini sürmek için geleceksiniz. Çöpünüze sahip çıkmayacaksanız, lütfen gelmeyin" çağırısında bulundu.