Haberler Yaşam Haberleri Piknikçilerin ayıbı kar eriyince ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 4.5.2022 16:47 Son Güncelleme: 4.5.2022 16:57

Piknikçilerin ayıbı kar eriyince ortaya çıktı!

ABBAS ÇAKAR
Piknikçilerin ayıbı kar eriyince ortaya çıktı!

Kar yağışı sonrası, tabiat parkına gelerek piknik ve kamp yapan bazı kişilerin, ardında bıraktığı ve karların erimesi ile ortaya çıkan çirkin çöp tepelerine, belediye ekipleri anında müdahale etti.

Kocaeli Kartepe İlçesinde, geçtiğimiz aylarda etkili olan kar yağışı sonrası, yüzlerce piknikçi ve kampçıyı ağırlayan Kuzuyayla Tabiat Park'ında, havaların ısınması ile birlikte dev kar kütleleri eridi.

Ancak karların erimesi ile birlikte, bazı sorumsuz piknikçi ve kampçıların ayıbı olan çöp tepeleri de ortaya çıktı. Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi, ortaya çıkan çirkin çöp tepeleri ile etrafa gelişi güzel atılmış olan çöplere anında müdahale etti.

Ekipler bölgedeki çalışmalarına devam ederken, manzarayı gören vatandaşlar, 2 metre karın keyfini çıkartıp bölgeyi çöplüğe çeviren duyarsız piknikçi ve kampçılara seslenerek, "Yaz aylarında da doğanın keyfini sürmek için geleceksiniz. Çöpünüze sahip çıkmayacaksanız, lütfen gelmeyin" çağırısında bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Son dakika: FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi! Hava Harp Okulu'ndaki yapılanmanın başı Bekir Ercan Van'dı
Türkiye'de bir ilke imza atıldı! 156 milyonluk DNA testi
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
Son dakika: Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Ölüler ve yaralılar var
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Şehirli halay çekmez
Son dakika: Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
Ülkeyi karıştıran olay! Cenazesinde dirildi, ama yine de ölümden kaçamadı
Ekrem İmamoğlu İETT'ye ait otobüsle Karadeniz gezisine çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Piknikçilerin ayıbı kar eriyince ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA