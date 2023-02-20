Pilot ve kabin ekibi bu kez insani görevde

Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli pilot, kabin memuru ve diğer çalışanların kurduğu Uluslararası İnsani Yardımlaşma Derneği 'İSİMSİZLERTK' tarafından Hatay'da oluşturulan 800 kişilik yaşam alanı depremzedelerin hizmetine açıldı. 4 bin 500 metrekare alana kurulu yaşam alanında günde 3 öğün yemek pişirilip depremzedelere servis ediliyor. Yaşam alanının 1 aylık erzak temini ise derneğe gelen bağışlarla karşılandı. Yaşam alanındaki çadırlara ise 800 yatak, yorgan, yastık, nevresimden oluşan setler verildi. Kamp alanında da 12 adet seyyar tuvalet kuruldu. Yaşam alanı içerisinde çocukları da unutmayan dernek gönüllüleri, çocuklara oyuncaklar ve giysilerden oluşan hediyeler verdi. Dernek, yaşam alanını bir ay sonra AFAD'a devredecek.