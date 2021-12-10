Pilotaj öğrencisinin öldüğü kazanın davasında istenen ceza belli oldu

Zeytinburnun'da 27 Nisan 2018'de meydana gelen olay şöyle olmuştu, müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi, bunun üzerine müşteki Mustafa E., aracını durdurdu. Mustafa E. ile maktul Ahmet Selimhan Şimşek araçtan indi. Bu esnada Sedat Yiğiter'in sevk ve idaresinde olan aracının hâkimiyetini kaybederek, Ahmet Selimhan Şimşek 'e çarptı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuya ilişkin davada duruşma savcısı sanık Sedat Yiğiter'in makas atarak ilerlediği için kazaya neden olduğunu ileri sürerek "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy 51 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.



SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU



Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı "Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporuna göre sanık asli kusurlu bulunmuştur. Sedat Yiğiter'in aracını makas atarak ve aşırı süratli bir şekilde kullandığı anlaşılmıştır. Eylem bilinçli taksirli işlenmiştir" diyerek Yiğiter'in "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Hakim sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



"HUKUKUN TRAFİK MAGANDALARINA DUR DEMESİ GEREKMEKTEDİR"



Duruşma sonrası yazılı açıklamada bulunan müşteki avukatı Eşref Çalışır "Savcılığın mütalaasında sanığın bilinçli taksirle suçu işlediğini kabul ederek cezalandırma istemesi bizim açımızdan çok sevindirici umarız mahkemede bu yönde karar verir. E-5 üzerinde makas atarak seyreden ve insanların hayatını hiçe sayarak genç bir pilotun ölümüne sebep olan kişiye bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermeden ceza verilmesi bundan sonra bu tarz hareket eden kişilere emsal teşkil edecektir. Makas atarak trafikte seyretme çok yaygın olup, sonuçları çok ağır olmaktadır. Cezaların caydırıcı olabilmesi için bilinçli taksir halinin kabul edilmesi çok önemlidir. Hukuk kanun tanımaz bir şekilde hareket eden trafik magandalarına bu tarz kararlarlar ile dur demesi gerekmektedir" dedi.