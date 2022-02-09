Pilotaj öğrencisinin öldüğü kazanın davasında karar!

Zeytinburnun'da 27 Nisan 2018'de meydana gelen olay şöyle olmuştu, müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi, bunun üzerine müşteki Mustafa E., aracını durdurdu. Mustafa E. ile maktul Ahmet Selimhan Şimşek araçtan indi. Bu esnada Sedat Yiğiter'in sevk ve idaresinde olan aracının hâkimiyetini kaybederek, Ahmet Selimhan Şimşek 'e çarptı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuya ilişkin davada duruşma savcısı sanık Sedat Yiğiter'in makas atarak ilerlediği için kazaya neden olduğunu ileri sürerek "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti. O davada karar çıktı.

Bakırköy 51 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

"GENCECİK PİLOT ADAYI OLAN EVLATLARINI KAYBETTİLER"

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı "Sanık bu olaydan öncede hız yapmaktan ve ön plakanın sökülmesinden cezalar almış, bu durum kamera kayıtlarından anlaşılmaktadır. Olayın olduğu günde aracın ön plakası bulunmamaktaydı, makas atan kişiler kameralara takılmamak için böyle bir eyleme girişmektedirler. O günde makas atarak seyir halinde bulunduğunu tüm tanıklar beyanlarıyla doğrulamışlardır. Olayı gören 5 tane kamera olmasına rağmen tüm kameralar bozuk çıktı. Makas atmak nedeniyle bu üzücü olay gerçekleşmiştir. Müvekkillerim gencecik pilot adayı olan evlatlarını kaybetmişlerdir" dedi.

Sanık Sedat Yiğiter'in avukatı ise olayda iki tarafında kusur durumlarının eşit olduğunu belirterek karar verilmesini talep etti.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI



Kararını açıklayan hakim, sanık Sedat Yiğiter'e "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra iyi hal indirimi uygulayan hakim, sanığı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.