Pilotaj taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: Pilotaj taban puanları 2022

PİLOTAJ TABAN PUANLARI, TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Pilotaj taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

PİLOTAJ TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre Pilotaj taban ve tavan puanları şöyle:

Pilotaj 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2021

2020

2019

2018 Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı

Sırası

2021

2020

2019

2018 Taban

Puanı

2021

2020

2019

2018 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)

(Burslu) SAY 5+0

5+0

5+0

— 5

5

5

— 6.082

5.360

7.767

— 468,43696

521,06312

497,32952

— KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)

(Ücretli) SAY 28+0

28+0

35+0

— 5

28

27

— Dolmadı

620.000

Dolmadı

— Dolmadı

219,73930

Dolmadı

— ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul(Vakıf) Pilotaj (Fakülte)

(İngilizce) (Burslu) SAY 5+0

5+0

5+0

6+0 5

5

5

6 2.111

2.180

2.315

4.640 492,18788

532,88237

520,89564

505,45564 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Pilotaj (Fakülte) SAY 15+1

15+1

15+1

15+1 16

16

16

16 4.167

4.520

6.051

7.390 477,11740

523,60861

503,27408

494,16610 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)

(İngilizce) (Burslu) SAY 7+0

6+0

4+0

— 7

6

4

— 6.152

5.500

6.316

— 468,12882

520,64445

502,42825

— ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)

(İngilizce) (Burslu) SAY 3+0

3+0

3+0

3+0 3

3

3

3 7.029

7.440

7.114

8.000 464,70150

515,56452

499,48307

491,95609 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Pilotaj(Fakülte)

(İngilizce) (Burslu) SAY 5+0

6+0

1+0

— 5

6

1

— 7.497

7.730

4.493

— 463,01830

514,92670

509,52886

— İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Fakülte)

(İngilizce) (Burslu) SAY 7+0

6+0

4+0

4+0 7

6

4

4 9.704

8.520

7.279

9.200 456,04916

513,16751

498,93100

488,03790 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)

(İngilizce) (Burslu) SAY 6+0

—

—

— 6

—

—

— 12.466

—

—

— 448,79217

—-

—

—