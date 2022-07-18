Haberler Yaşam Haberleri Pilotaj taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: Pilotaj taban puanları 2022
Giriş Tarihi: 18.7.2022 13:25 Son Güncelleme: 18.7.2022 13:37

Pilotaj taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: Pilotaj taban puanları 2022

Pilotaj taban puanları, YKS sonuçlarının ardından binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM’nin YKS tercih kılavuzunu yayınlanmasıyla birlikte Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanları ön bilgi veriyor. Pilotaj puanları ise bu noktada merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından sonuçları duyurulan YKS sonrası İşletme taban puanları ve kontenjanları şekilleniyor. Peki Pilotaj taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? Pilotaj taban puanları 2022

Pilotaj taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: Pilotaj taban puanları 2022

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Pilotaj taban puanları, adaylar tarafından araştırılıyor. Pilotluk alanından tercihlerini yapacak olan adaylar Pilotaj 'taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Pilotaj taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? Pilotaj puanları 2022

PİLOTAJ TABAN PUANLARI, TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Pilotaj taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

PİLOTAJ TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre Pilotaj taban ve tavan puanları şöyle:

Pilotaj 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 5+0
5+0
5+0
 5
5
5
 6.082
5.360
7.767
 468,43696
521,06312
497,32952
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 28+0
28+0
35+0
 5
28
27
 Dolmadı
620.000
Dolmadı
 Dolmadı
219,73930
Dolmadı
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul(Vakıf) Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
5+0
6+0		 5
5
5
6		 2.111
2.180
2.315
4.640		 492,18788
532,88237
520,89564
505,45564
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Pilotaj (Fakülte) SAY 15+1
15+1
15+1
15+1		 16
16
16
16		 4.167
4.520
6.051
7.390		 477,11740
523,60861
503,27408
494,16610
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0
6+0
4+0
 7
6
4
 6.152
5.500
6.316
 468,12882
520,64445
502,42825
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 7.029
7.440
7.114
8.000		 464,70150
515,56452
499,48307
491,95609
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Pilotaj(Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
6+0
1+0
 5
6
1
 7.497
7.730
4.493
 463,01830
514,92670
509,52886
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0
6+0
4+0
4+0		 7
6
4
4		 9.704
8.520
7.279
9.200		 456,04916
513,16751
498,93100
488,03790
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0


 6


 12.466


 448,79217
—-

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0


 5


 15.966


 441,18009
—-
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 2+0
2+0
3+0
4+0		 2
2
3
4		 18.092
11.900
11.586
15.500		 436,96161
506,42004
486,65525
469,98780
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
5+0
3+0		 5
5
5
3		 18.721
14.700
14.516
16.900		 435,81378
501,61285
479,51888
466,56007
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 5+0
5+0
3+0
 5
5
3
 18.738
14.400
9.516
 435,76448
502,10682
492,09405
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 31+0
31+0
49+0
49+0		 31
31
49
49		 31
31
49
49		 289,51028
332,92194
296,16708
269,80511
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 40+0
34+0
36+0
 40
34
36
 299.150
257.000
280.378
 248,07526
298,66046
266,06877
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 25+0
28+0
27+0
 10
28
25
 Dolmadı
571.000
Dolmadı
 Dolmadı
225,59848
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 20+0
22+0
22+0
27+0		 10
22
22
24		 Dolmadı
366.000
288.516
Dolmadı		 Dolmadı
263,80156
263,73206
Dolmadı
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Pilotaj (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
3+0
2+0
2+0
2

1		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 8+0
11+0
17+0
31+0		 1
2
2
4		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 25+0
25+0
15+0
14+0		 1
20
12
6		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 34+0


 12


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 43+0
34+0
36+0
36+0		 11
34
36
36		 Dolmadı
461.000
427.746
425.000		 Dolmadı
242,92546
233,35381
207,75784
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 31+0


 6


 Dolmadı


 Dolmadı
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 31+0
34+0
9+0
 20
34
9
 Dolmadı
482.000
146.804
 Dolmadı
239,01197
323,40154
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Pilotaj taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: Pilotaj taban puanları 2022
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