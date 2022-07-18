Pilotaj taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: Pilotaj taban puanları 2022

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Pilotaj taban puanları, adaylar tarafından araştırılıyor. Pilotluk alanından tercihlerini yapacak olan adaylar Pilotaj 'taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Pilotaj taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? Pilotaj puanları 2022
YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Pilotaj taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre Pilotaj taban ve tavan puanları şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
—
|5
5
5
—
|6.082
5.360
7.767
—
|468,43696
521,06312
497,32952
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|28+0
28+0
35+0
—
|5
28
27
—
|Dolmadı
620.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
219,73930
Dolmadı
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul(Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
6+0
|5
5
5
6
|2.111
2.180
2.315
4.640
|492,18788
532,88237
520,89564
505,45564
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Pilotaj (Fakülte)
|SAY
|15+1
15+1
15+1
15+1
|16
16
16
16
|4.167
4.520
6.051
7.390
|477,11740
523,60861
503,27408
494,16610
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
6+0
4+0
—
|7
6
4
—
|6.152
5.500
6.316
—
|468,12882
520,64445
502,42825
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|7.029
7.440
7.114
8.000
|464,70150
515,56452
499,48307
491,95609
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Pilotaj(Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
6+0
1+0
—
|5
6
1
—
|7.497
7.730
4.493
—
|463,01830
514,92670
509,52886
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
6+0
4+0
4+0
|7
6
4
4
|9.704
8.520
7.279
9.200
|456,04916
513,16751
498,93100
488,03790
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|12.466
—
—
—
|448,79217
—-
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|15.966
—
—
—
|441,18009
—-
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2+0
2+0
3+0
4+0
|2
2
3
4
|18.092
11.900
11.586
15.500
|436,96161
506,42004
486,65525
469,98780
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
3+0
|5
5
5
3
|18.721
14.700
14.516
16.900
|435,81378
501,61285
479,51888
466,56007
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
3+0
—
|5
5
3
—
|18.738
14.400
9.516
—
|435,76448
502,10682
492,09405
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|31+0
31+0
49+0
49+0
|31
31
49
49
|31
31
49
49
|289,51028
332,92194
296,16708
269,80511
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|40+0
34+0
36+0
—
|40
34
36
—
|299.150
257.000
280.378
—
|248,07526
298,66046
266,06877
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(Ücretli)
|SAY
|25+0
28+0
27+0
—
|10
28
25
—
|Dolmadı
571.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
225,59848
—
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|20+0
22+0
22+0
27+0
|10
22
22
24
|Dolmadı
366.000
288.516
Dolmadı
|Dolmadı
263,80156
263,73206
Dolmadı
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Pilotaj (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
3+0
2+0
2+0
|—
2
—
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|8+0
11+0
17+0
31+0
|1
2
2
4
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|25+0
25+0
15+0
14+0
|1
20
12
6
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|34+0
—
—
—
|12
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|43+0
34+0
36+0
36+0
|11
34
36
36
|Dolmadı
461.000
427.746
425.000
|Dolmadı
242,92546
233,35381
207,75784
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Pilotaj (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|31+0
—
—
—
|6
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Pilotaj (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|31+0
34+0
9+0
—
|20
34
9
—
|Dolmadı
482.000
146.804
—
|Dolmadı
239,01197
323,40154