Pilotun evini soyan hırsızlar kamerada: Kılıktan kılığa girmişler

Eyüpsultan Göktürk Mahallesinde 30 Ekim'de pilot Ç.T.'nin evine giren hırsızlar, 300 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada hırsızların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde iki kadın hırsızın olay sonrası rahat tavırlarla binadan ayrıldıkları görüldü.