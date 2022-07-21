Haberler Yaşam Haberleri Pınar cinayete kurban gitmiş
Giriş Tarihi: 21.7.2022 11:44

Pınar cinayete kurban gitmiş

İstanbul'da 2 gündür ailesinin kendisinden haber alamadığı 32 yaşındaki Pınar Damar'ın Bağcılar'da ağaçlık bir alanda cesedi bulundu. En son erkek arkadaşıyla buluşmak için evden ayrılan genç kadından haber alamayan kardeşi polise gidip kayıp başvurusunda bulunmuştu. Genç kadının ağzında ve burnunda kanlar olduğu görülürken kesin ölüm nedeninin araştırıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri genç kızın kuzenin eşi olan M.A.’yı gözaltına aldı. Polis ekipleri olayın cinayet olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Pınar cinayete kurban gitmiş

İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde ikamet eden Pınar Damar iddiaya göre; 18 Temmuz günü saat 17:00 erkek arkadaşı ile buluşmak üzere evden ayrıldı. Birkaç saat sonra ailesiyle iletişimi koptu ve bir daha haber alınamadı. Pınar Damar'dan haber alamayan kardeşi Pınar'ın erkek arkadaşını aradı, erkek arkadaşı ablasını saat 22:00 sıralarında eve bıraktığını, bıraktığında da alkollü olduğunu söyledi.

"ALKOLLÜ BIRAKTIM"

Bunun üzerine daha da çok endişelenen kardeş hemen durumu polise bildirmek için harekete geçti. Karakola gidip; "Ablam Pınar Damar saat 17:00 sıralarında evden çıktı. Erkek arkadaşı ile buluşacaktı. Saat 22:00 sıralarında kadar onunla telefondan irtibat halindeydik. O saatten sonra irtibatım kesildi. Erkek arkadaşını aradım, ablamı eve bıraktığını söyledi. Bir de bıraktığında alkollü olduğunu söyledi. Ancak ablama ulaşamıyorum ve hayatından endişe ediyorum. Ablamın kimseye borcu yoktur, madde bağımlılığı yoktur, devam eden veya sonuçlanan davası da yoktur. Ablamın bir an önce bulunmasını istiyorum" dediği öne sürüldü.

CESEDİ BULUNDU

Polis ekipleri genç kadını bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında Bağcılar'da bir kadın cesedi bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde cesedin 2 gündür kayıp olan Pınar Damar'a ait olduğu öğrenildi. Ağzında ve burnunda kanlar olan cesedin nasıl oraya geldiği ve ölüm şeklinin nasıl olduğu araştırılırken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Aynı zamanda erkek arkadaşının da ifadesine başvurulduğu iddia edildi.

"CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerince yapılan çalışmalarda genç kızın erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra kuzeninin eşi M.A. ile buluştuğu tespit edildi. Genç kızın son göründüğü M.A. gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın cinayet olduğu değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkları gün gün yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI: TYT - AYT ve YDT üniversite taban puanları YÖK ATLAS tercih sihirbazı ile sorgula!
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü Suriye'ye operasyon mesajı! ABD'ye F-16 göndermesi...
TOKİ ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları: 2022 TOKİ İstanbul, İzmir dahil 24 il için başvuruların bitmesine az kaldı!
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Kayıp Şehymus dehşet haftasını anlattı: Şınav, yağmur suyu ve böğürtlenle hayatta kaldı
Aile Destek Paketi ödemeleri, tarihleri ve başvuru şartları: e-Devlet 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Pınar cinayete kurban gitmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA