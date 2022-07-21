Pınar cinayete kurban gitmiş

İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde ikamet eden Pınar Damar iddiaya göre; 18 Temmuz günü saat 17:00 erkek arkadaşı ile buluşmak üzere evden ayrıldı. Birkaç saat sonra ailesiyle iletişimi koptu ve bir daha haber alınamadı. Pınar Damar'dan haber alamayan kardeşi Pınar'ın erkek arkadaşını aradı, erkek arkadaşı ablasını saat 22:00 sıralarında eve bıraktığını, bıraktığında da alkollü olduğunu söyledi.

"ALKOLLÜ BIRAKTIM"

Bunun üzerine daha da çok endişelenen kardeş hemen durumu polise bildirmek için harekete geçti. Karakola gidip; "Ablam Pınar Damar saat 17:00 sıralarında evden çıktı. Erkek arkadaşı ile buluşacaktı. Saat 22:00 sıralarında kadar onunla telefondan irtibat halindeydik. O saatten sonra irtibatım kesildi. Erkek arkadaşını aradım, ablamı eve bıraktığını söyledi. Bir de bıraktığında alkollü olduğunu söyledi. Ancak ablama ulaşamıyorum ve hayatından endişe ediyorum. Ablamın kimseye borcu yoktur, madde bağımlılığı yoktur, devam eden veya sonuçlanan davası da yoktur. Ablamın bir an önce bulunmasını istiyorum" dediği öne sürüldü.

CESEDİ BULUNDU

Polis ekipleri genç kadını bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında Bağcılar'da bir kadın cesedi bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde cesedin 2 gündür kayıp olan Pınar Damar'a ait olduğu öğrenildi. Ağzında ve burnunda kanlar olan cesedin nasıl oraya geldiği ve ölüm şeklinin nasıl olduğu araştırılırken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Aynı zamanda erkek arkadaşının da ifadesine başvurulduğu iddia edildi.

"CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerince yapılan çalışmalarda genç kızın erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra kuzeninin eşi M.A. ile buluştuğu tespit edildi. Genç kızın son göründüğü M.A. gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın cinayet olduğu değerlendirmesinde bulundu.