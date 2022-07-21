Pınar Damar hayalini kurduğu gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan 32 yaşındaki Pınar Damar iddiaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü erkek arkadaşı ile görüşmek için ayrıldığı evine bir daha geri dönemedi. Ablasından uzun süre haber alamayan kardeşi, Pınar Damar için kayıp ihbarında bulundu. Genç kadını bulmak için arama çalışmaları yürüten polis ekipleri, Bağcılar'daki bir ormanlık alanda Damar'ın cesedine ulaştı.
Damar'ın şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, genç kadının erkek arkadaşının yanından ayrıldıktan sonra kuzeninin kocası Metin A.'yla buluştuğunu tespit etti. Gelişmenin ardından öldürülen kadının yakınlarıyla birlikte Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Metin A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Genç kadının giymek için hayalini kurduğu gelinliği tabutunun üzerine serildi. Ailesi ve yakınları tabut başında uzun süre gözyaşı göktü. Genç kadın cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze töreninde konuşan acılı babanın tek isteği ise adaletti. Öldürülen kızı hakkında konuşan baba Mustafa Damar "Adalet istiyorum. Tek istediğimiz adalet. Kadın cinayetleri son bulsun artık. Tek isteğimiz adalet, tek isteğimiz. Gencecik kızdı, evlilik hayalleri vardı, çocukları olacaktı. Hayattan kopardılar" ifadelerini kullandı.