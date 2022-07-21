Pınar Damar hayalini kurduğu gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan 32 yaşındaki Pınar Damar iddiaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü erkek arkadaşı ile görüşmek için ayrıldığı evine bir daha geri dönemedi. Ablasından uzun süre haber alamayan kardeşi, Pınar Damar için kayıp ihbarında bulundu. Genç kadını bulmak için arama çalışmaları yürüten polis ekipleri, Bağcılar'daki bir ormanlık alanda Damar'ın cesedine ulaştı.