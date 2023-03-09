Pınar Gültekin davasına karar bekleniyor

Savcı ayrıca Cemal Metin'in kardeşi Mertcan Avcı hakkında da beraat kararının kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Ayrıca Mertcan Avcı'nın tutuklanmasını talep etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülecek davada karar çıkması bekleniyor. Duruşma 10 Mart 2023 saat 11:00'da İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde görülecek.