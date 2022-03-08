Pınar Kaynak cinayetinde karar, kadınlar gününde verildi: Ağırlaştırılmış müebbet!

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017'de yaşanan olayda, 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak, göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Cinayeti aydınlatmak için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından kurulan özel birim kurularak olayla ilgili her bir ayrıntı tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde Kaynak'ın ise cep telefonunun kayıp olduğu tespit edildi.
Cep telefonu sinyallerini inceleyen jandarma ekipleri Mustafa Gülyüz'e ait olan hattın kayıp telefondan sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine Jandarma ekiplerince, Kocaeli'nde tespit ettiği Mustafa Gülyüz'ü gözaltına alarak Trabzon'a getirildi. Mustafa Gülyüz ifadesinde, cep telefonunu Pazarkapı'da bir yerden aldığını ve İstanbul'da sattığını öne sürdü. Jandarmada DNA'sı için kendisinden kan alınan Mustafa Gülyüz'ün sonuçları Ankara Jandarma Kriminal Komutanlığa gönderildi. Burada yapılan eşleşmede Pınar Kaynak'ın üzerinden alınan sperm örneğiyle uyuştuğu tespit edildi.
TORNAVİDADA KAN İZLERİ VARDI
Yeniden sorgusu alınan Mustafa Gülyüz kendisinin Pınar Kaynak ile ilişkisi olduğunu ancak öldürmediğini öne sürdü. Gülyüz ifadesinde "Necati Parmak isimli arkadaşımın evinde otururken akşam markete arkadaşıma ait minibüs ile gittik. Geri dönerken, Pınar Kaynak'ı gördük arabaya aldık" bilgisini verdi.
Gülyüz'ün ifadesinin ardından Necati Parmak'nın evinde ve arabasında arama yapıldı. Pınar Kaynak'ın göğüs kısmında tornavida ile zorlandığını daha önceden tespit eden ekipler, Necati Parmak'ın evinde buldukları tornavida kan izleri gördü. Tüm bunların ardından gözaltına alınan Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme ve tecavüz" iddiasıyla adliyeye çıkartıldı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gönderilirken, tutuklu sanıklar bir süre sonra güvenlik gerekçesiyle farklı illerdeki cezaevlerine gönderildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILDILAR
Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar, Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Mustafa Gülyüz, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Necati Parmak ise mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalasında tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K'nın beraatine, tutuklu sanıklar Necati Parmak ve Mustafa Gülyüz'ün, "canavar hisle eziyet çektirerek öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hırsızlık" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.
Tutuklu sanık Mustafa Gülyüz, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek beraatini talep ederken, diğer tutuklu sanık Necati Parmak ise "Cinsel istismar veya cinayetle ilgim yok. Ben olay akşamı maktulü ve diğer sanığı aracıma aldım. Gerçek suçluların cezalandırılmasını istiyorum" diyerek kendini savundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların çelişkili beyanları, maktulün üzerinde sanık Mustafa Gülyüz'e ait sperm örnekleri ve maktulün tırnakları ve boynunda sanığa ait DNA örneklerinin bulunması, eşi aradıktan sonra olay yerinden ayrıldığını savunan Necati Parmak'ın Mustafa Gülyüz ile daha sonra tekrar görüşmesinin tespit edilmesi ve maktulün zorla araca bindirilerek olay yerine götürüldüğü ve cinsel saldırı üzerine maktulün direndiğine beyan ederek sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verirken, tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K'nin ise beraatine karar verdi.
BABA MEHMET KAYNAK: "KIZIMIN KANI YERDE KALMADI"
Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan baba Mehmet Kaynak, "Beklediğimiz sonucu elde ettik. Müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Kızımın kanı yerde kalmadı. Bugün Kadınlar Günü hiçbir kadınımız, çocuklarımız öldürülmesin. Kızımın katilleri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gözümüz aydın. Yoğun duygular yaşıyoruz. Hiçbir kadın eziyet çekmesin. Kadınlarımızı sevmeli saygı duymalı ve kollamamız lazım" ifadelerini kullandı.Trabzon'daki korkunç cinayeti telefondaki DNA çözdü!