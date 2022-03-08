Pınar Kaynak cinayetinde karar, kadınlar gününde verildi: Ağırlaştırılmış müebbet!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILDILAR

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar, Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Mustafa Gülyüz, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Necati Parmak ise mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalasında tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K'nın beraatine, tutuklu sanıklar Necati Parmak ve Mustafa Gülyüz'ün, "canavar hisle eziyet çektirerek öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hırsızlık" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanık Mustafa Gülyüz, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek beraatini talep ederken, diğer tutuklu sanık Necati Parmak ise "Cinsel istismar veya cinayetle ilgim yok. Ben olay akşamı maktulü ve diğer sanığı aracıma aldım. Gerçek suçluların cezalandırılmasını istiyorum" diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların çelişkili beyanları, maktulün üzerinde sanık Mustafa Gülyüz'e ait sperm örnekleri ve maktulün tırnakları ve boynunda sanığa ait DNA örneklerinin bulunması, eşi aradıktan sonra olay yerinden ayrıldığını savunan Necati Parmak'ın Mustafa Gülyüz ile daha sonra tekrar görüşmesinin tespit edilmesi ve maktulün zorla araca bindirilerek olay yerine götürüldüğü ve cinsel saldırı üzerine maktulün direndiğine beyan ederek sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verirken, tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K'nin ise beraatine karar verdi.