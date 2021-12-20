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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Pınar’ın katil zanlısının şantaj iddiası boş çıktı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Pınar’ın katil zanlısının şantaj iddiası boş çıktı
Muğla'da öldürülen üniversiteli Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davanın 8'inci duruşması görüldü. Duruşmada, ABD'den Pınar'ın telefon kayıtları geldi ve telefonda sanık Avcı'nın iddia ettiği hiçbir veri, görüntü ya da görselin olmadığı ortaya çıktı. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Soruşturma aşamasında sanık 'Evli olduğumu bildiği için benden para talep etti, şantajda bulundu, o nedenle öldürdüm' demişti. Kovuşturmada ise 'Gayri ahlaki görüntümü video haline getirdi ve para talep etti, o nedenle öldürdüm' demişti. Mahkeme, bunun üzerine katledilen kadının özel hayatının, ailesinin onurunun, belki şahsiyetinin tartışılır hale gelmesine sebebiyet verecek şekilde telefon ve maillerindeki video ve görüntülerin celbine karar vermişti. Her duruşma reddi hâkim istedik, 'Bu yaptığınız yanlıştır' dedik. 1.5 yıldır biz Amerika Birleşik Devletleri'nden maktulenin telefonuna ait Android şifresini bekliyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nden 1.5 yılın sonunda cevap geldi. ABD yolladı, siber suçlar dökümünü yaptı. Tam olarak diyor ki 'Sanık Cemal Metin Avcı'ya ait herhangi bir bilgi veya görsel bulunmadığı anlaşılıyor.' Dolayısıyla sanığın bütün savunmaları çökmüş oldu. Şantaja konu olan hiçbir görüntü ve mesaj yok" diye konuştu. Acılı baba Sıddık Gültekin ise, "Biz kızımın ölümünü geçtik ama attıkları iftiralar bende kaldı, beni yaraladı. Baştan sona tasarlanmış bir cinayet. Adalet bekliyorum" dedi. - / SABAH

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Pınar’ın katil zanlısının şantaj iddiası boş çıktı
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