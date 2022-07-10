Pi’nin Yaşamı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Pi’nin Yaşamı hikayesi gerçek mi, uyarlama mı, kaç yaş üstü?

Pi'nin Yaşamı konusu ve oyuncuları yabancı film seven izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bayramın ikinci akşamını evinde geçirmek isteyenler, Pi'nin Yaşamı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi gibi sorularla filme dair detayları araştırıyor. Pi'nin Yaşamı hikayesi gerçek mi, uyarlama mı, kaç yaş üstü gibi sorular da bu kapsamda inceleniyor. İşte filmin konusu, oyuncuları, aldığı ödüller ve diğer detaylar!

Pİ'NİN YAŞAMI KONUSU NEDİR?

Ülkelerinden ayrılan ve beraberlerinde hayvanat bahçesindeki hayvanlarını da götüren Pi ve ailesi gemi yolculuğu yaparken fırtınaya yakalanırlar ve bindikleri gemi batar. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hint bir çocuktan oluşmaktadır. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Pi bir filikanın içinde denizde 227 gün hayatta kalma mücadelesi verir. Ve sonunda kurtulur.

Pİ'NİN YAŞAMI OYUNCULARI

Suraj Sharma rolü Piscine Molitor "Pi" Patel, yaş 16

Irrfan Khan rolü Pi, yetişkin

Ayush Tandon rolü Pi, yaş 11/12

Gautam Belur rolü Pi, yaş 5

Tabu rolü Gita Patel, Pi'nin annesi

Adil Hussain rolü Santosh Patel, Pi'nin babası

Gérard Depardieu rolü Aşçı

Po-Chieh Wang rolü Tayvanlı denizci

Rafe Spall rolü Yazar

Shravanthi Sainath rolü Anandi, Pi'nin gençlik aşkı

Andrea Di Stefano rolü Rahip

Vibish Sivakumar rolü Ravi Patel, Pi'nin büyük abisi, yaş 18/19

Mohamed Abbas Khaleeli rolü Ravi, yaş 15

Ayan Khan rolü Ravi, yaş 8

Pİ'NİN YAŞAMI KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

Pi'nin Yaşamı filmi Türkiye'de 7+ sınıfıyla 2012 yılında vizyona girdi.

Pİ'NİN YAŞAMI HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

11 dalda aday gösterilen Hint yapımı Life of Pi ise 4 ödül aldı. Görsel efektleriyle adından sıkça söz ettiren film, 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Görüntü Yönetimi', 'En İyi Görüntü Efekti' ve 'En İyi Orjinal Müzik' dallarında ödül aldı. Life Of Pi ile 'En iyi Yönetmen' ödülünü kazanan Ang Lee, 5 kez aday olduğu Oscar'da ikinci kez ödül almış oldu.