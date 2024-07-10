Pirinççi köylüleri ile İSKİ arasında tahliye tartışması

Eyüpsultan ilçesine bağlı olan ve Alibeyköy Barajı'na yakın bir noktada yer alan Pirinççi köyünde, iddiaya göre 38 evin, İSKİ tarafından su kotasının artırılacağı belirtilerek, kamulaştırma gerekçesiyle tahliye edilmesi istendi. Köy halkı ise, Kemerburgaz Kent Ormanı ve içindeki yeni tesislerle birlikte, Mimar Sinan'ın eseri olan Mağlova Su Kemeri'nin de belirtilen seviyenin altında yer aldığını öne sürerek, tahliyeye karşı çıktı.Pirinççi'de yaşamın yaklaşık 470 yıldır sürdüğünü belirten, köyde hayvancılık ve süt ürünleri işletmesi sahibi Kenan Satıcı, "Bu kamulaştırmada yasal bir dayanak yok. Suyun kotasının kaldırılacağı bahanesi gösterilerek; yerlerimizi elimizden almaya çalışıyor İSKİ. Alibeyköy Barajı, tam dolulukla çalışıyor. Kent Ormanı 26.5 kot değerinde, biz 29 kottayız. Yani bununla insanların, yaklaşık 50 bin kişinin hafta sonu ziyaret ettiği Kent Ormanı'nı da su altında bırakacaklarını ifade ediyorlar. Burada bağ, bahçe ekiliyor. İstanbul halkı gelip buradan taze ürünler alıyor. Buranın hem eonomiye hem ekosisteme katkısı çok büyük. Bizlere sahip çıkılmalı" dedi. Köy sakinlerinin iddialarına yanıt veren İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz ise alandaki problemin 40 senedir devam ettiğini ve kamulaştırma işlemlerini gerçekleştireceklerini söyledi. Barajın 29.75 kot seviyesine göre inşa edildiğini, tahliyesi istenen parsellerin baraj gölü ve baraj aynasında kaldığını söyleyen Solmaz, "Bu zamana kadar bölgenin zarar görmemesi için baraj 26 metrelik kot seviyesinde çalıştırıldı" açıklaması yaptı.