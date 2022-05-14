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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Pişkin hırsız

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Pişkin hırsız
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evi soyan hırsız, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı. Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla bayram tatili için memleketleri Burdur'a gitti. Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, Fatih Mahallesi'ndeki 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip polise bildirdi. Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not kâğıdını buldu. Evdeki dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığı belirlendi. Hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp duş aldığı da tespit edildi. Hırsızdan şikâyetçi olan Karademir, "Tatil dönüşü, evin halini görünce şoke olduk. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin, çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı" diye konuştu.

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Pişkin hırsız
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