Haberler Yaşam Haberleri Pişkin kiracının kira oyunu: 3 bin dolarlık rezidansda 8 bin liraya oturuyor, Kendi dairesini 3 bin dolara kiraya verdi!
Giriş Tarihi: 17.10.2024 11:20 Son Güncelleme: 17.10.2024 11:31

Pişkin kiracının kira oyunu: 3 bin dolarlık rezidansda 8 bin liraya oturuyor, Kendi dairesini 3 bin dolara kiraya verdi!

İstanbul Şişli’de ofis olarak kullanmak üzere rezidansdan ev satın alan avukat 8 bin liraya oturan kiracıyı çıkarmak istedi. Kiracı evden çıkmak istemeyince olay mahkemeye taşındı. Dava devam ederken 8 bin liraya kirada oturan kiracının aynı rezidansda 3 bin dolara kiraladığı evi olduğu ortaya çıktı.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Pişkin kiracının kira oyunu: 3 bin dolarlık rezidansda 8 bin liraya oturuyor, Kendi dairesini 3 bin dolara kiraya verdi!

2023 yılı Ocak ayında; Avukat U.C. Şişli merkezde bulunan Şişli Plaza'da işyeri olarak kullanmak üzere kendisine bir daire aldı. Daireyi satın aldığında dairede bulunan kiracı Nükhet Gürsoy 8 bin lira kira öderken çıkmak için 120 bin lira talep etti. Yeni ev sahibi avukat U.C. bunu kabul etmesine rağmen daha sonra kiracı vazgeçti.

8 BİN LİRA KİRA VERİP 3 BİN DOLAR KİRA ALIYOR

İhtar süresinin dolmasını bekleyen avukat, dairenin tahliyesi için İstanbul 9. Sulh Hukuk mahkemesinde dava açtı. Dava devam ederken kiracının aynı binada dairesi olduğu ve 3 bin dolar karşılığı bu dairesini kiraya verdiği ortaya çıktı. Uzun süren kira tahliye davası nedeniyle avukatın her ay 60 bin lira kira maliyeti olurken kiracı da geçen 20 aylık sürede yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde etti.

İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın 18 Ekim'de görülecek duruşmada karara çıkması bekleniyor.

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Pişkin kiracının kira oyunu: 3 bin dolarlık rezidansda 8 bin liraya oturuyor, Kendi dairesini 3 bin dolara kiraya verdi!
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