Pişkin kiracının kira oyunu: 3 bin dolarlık rezidansda 8 bin liraya oturuyor, Kendi dairesini 3 bin dolara kiraya verdi!

2023 yılı Ocak ayında; Avukat U.C. Şişli merkezde bulunan Şişli Plaza'da işyeri olarak kullanmak üzere kendisine bir daire aldı. Daireyi satın aldığında dairede bulunan kiracı Nükhet Gürsoy 8 bin lira kira öderken çıkmak için 120 bin lira talep etti. Yeni ev sahibi avukat U.C. bunu kabul etmesine rağmen daha sonra kiracı vazgeçti.

8 BİN LİRA KİRA VERİP 3 BİN DOLAR KİRA ALIYOR

İhtar süresinin dolmasını bekleyen avukat, dairenin tahliyesi için İstanbul 9. Sulh Hukuk mahkemesinde dava açtı. Dava devam ederken kiracının aynı binada dairesi olduğu ve 3 bin dolar karşılığı bu dairesini kiraya verdiği ortaya çıktı. Uzun süren kira tahliye davası nedeniyle avukatın her ay 60 bin lira kira maliyeti olurken kiracı da geçen 20 aylık sürede yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde etti.

İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın 18 Ekim'de görülecek duruşmada karara çıkması bekleniyor.