Pişkin kiracının kira oyunu: Kendisinin 8 bin TL’ye oturduğu rezidansı başkasına 3 bin dolara vermiş!

2023 yılı Ocak ayında; Avukat U.C. Şişli merkezde bulunan Şişli Plaza'da işyeri olarak kullanmak üzere kendisine bir daire aldı. Daireyi satın aldığında dairede bulunan kiracı Nükhet Gürsoy 8 bin lira kira öderken çıkmak için 120 bin lira talep etti. Yeni ev sahibi avukat U.C. bunu kabul etmesine rağmen daha sonra kiracı vazgeçti.