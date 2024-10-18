8 bin TL verip 3 bin dolar alan pişkin kiracıya mahkemeden kötü haber!

2023 yılı Ocak ayında; Avukat U.C. Şişli merkezde bulunan Şişli Plaza'da işyeri olarak kullanmak üzere kendisine bir daire aldı. Daireyi satın aldığında dairede bulunan kiracı Nükhet Gürsoy 8 bin lira kira öderken çıkmak için 120 bin lira talep etti. Yeni ev sahibi avukat U.C. bunu kabul etmesine rağmen daha sonra kiracı vazgeçti.

8 BİN LİRA KİRA VERİP 3 BİN DOLAR KİRA ALIYOR

İhtar süresinin dolmasını bekleyen avukat, dairenin tahliyesi için İstanbul 9. Sulh Hukuk mahkemesinde dava açtı. Dava devam ederken kiracının aynı binada dairesi olduğu ve 3.000 Dolar karşılığı bu dairesini kiraya verdiği ortaya çıktı. Uzun süren kira tahliye davası nedeniyle avukatın her ay 60 bin lira kira maliyeti olurken kiracı da geçen 20 aylık sürede yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde etti.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen bugün görülen davada kiracıya kötü haber geldi. Mahkeme yeni ev sahibinin ihtiyacı nedeniyle kiracının tahliyesine karar verdi.