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Giriş Tarihi: 9.1.2024

Pişkin savunma

Neslihan ÖZBOZKURT
Pişkin savunma
Mersin'in Tarsus ilçesinde, cinayet ve gasp suçundan 24 yıl cezaevinde yattıktan sonra geçen yıl cezasını tamamlayarak tahliye olan Murat Biçer'in, başına demir çubukla vurarak öldürdüğü hamile eşi Serap Biçer(46), Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrasında gece yarısı Tarsus Şehir Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Sadece 14 kişinin katıldığı törende, Serap Biçer'in 17 yaşındaki kızı Sıla Biçer ve diğer yakınları sinir krizi geçirdi. Biçer daha sonra Bolatlı Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Zanlı Murat Biçer'in sorgusu sürerken, ifadesinde karısını kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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Pişkin savunma
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