‘Pişman değiliz’ diyen sanıklara müebbet hapis

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Benan Birtane, Görkem Doğan ve suça sürüklenen çocuk Y.D., tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıkların mütalaa hakkındaki savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, verilen son sözlerin ardından sanık Görkem Doğan ile Benan Birtane'ye müebbet hapis cezası verdi. Suça sürüklenen çocuk Y.D. de müebbet hapis cezasına çarptırılırken, olayın yaşandığı gün 18 yaşını geçmemesi sebebiyle cezası 15 yıla düştü.



"VİCDAN AZABI DUYUYORUM AMA PİŞMAN DEĞİLİM"

SEGBİS ile duruşmaya katılan Benan Birtane, mahkeme heyetine yaptığı savunmada, maktulün sanık Görkem Doğan ile kendisini defalarca rahatsız ettiğini söyledi. Olay sonrasında maktulü gömdüklerini ve kendisinin maktule ait cep telefonunu parçaladığını belirten Benan Birtane, "Maktul Mehmet Yerebakan, benimle Görkem'in kaldığı yere daha önce 16 defa gelip bizi rahatsız etti. Biz kendisini uyarmamıza rağmen gelip gitmeye devam ediyordu. Onun yüzünden istasyon bölgesindeki yerimizi değiştirip karşı tarafa geçtik. Maktul buraya da iki defa geldi, üçüncü gelişinde ben ve Görkem yemek yiyorduk. Sofra yerdeydi ve ortasında bıçak vardı. Maktulün bizi rahatsız etmesi canımıza tak etti, kendisini uyarınca maktul Mehmet, Görkem'e küfretti. Ben müdahale edince bana da küfür etti. Bunun üzerine Görkem sinirlenerek, sofradaki bıçakla maktulü bıçakladı. Daha sonra ben ve Görkem maktulü gömdük, ayrıca ben maktulün cep telefonunu parçaladım. Bu olaylar olduğu sırada Y.D. yanımızda değildi. Beyanlarım ortada. Vicdan azabı duyuyorum ama pişman değilim. Olay maktulden kaynaklandı. Beraatim ve tahliyeme karar verilsin" dedi.