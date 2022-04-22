Pitbul muhafaza altına alındı! Sahibine 15 bin lira ceza kesildi

Maltepe'de biri pitbull cinsi iki sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı. Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak'ta kaldırımda yürüyen Mustafa Özen'in karşısına biri Pitbull cinsi iki sahipsiz köpek çıktı. Köpeklerin kendisine doğru yönelmesiyle paniğe kapılan Özen, kaçmaya başladı. Köpeklerin peşinden koşarak saldırdığı Özen, kalçasından ve bacağından yaralandı.

Mustafa Özen, daha sonra kendisini kurtarmak için park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Yoldan otomobiliyle geçen bir sürücü, durumu fark ederek Özen'i aracına aldı. Yaralı Özen, kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SAHİBİNE 15 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İhbar üzerine hemen olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri Pitbull cinsi köpeği muhafaza altına aldı. Ardından Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayrıca köpeğin sahibi olduğu belirlenen ve 15 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen Eyüp A.'ya ise 5199 Hayvanları Koruma Kanunu Madde 14'te yer alan yasak ırk beslemek suçundan 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.