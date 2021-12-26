Pitbull dehşeti sürüyor

İstanbul Sultangazi'de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki parkta basketbol oynayan Muhammed Can Değirmenci ile Samet Eren Özger, sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ayaklarından hafif yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, basketbol sahasına kilitledikleri köpeği belediye ekiplerine teslim etti. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahibinin tasmasız gezdirdiği pitbull köpeği, İran uyruklu Armin Darban Jafeti'nin (13) bacağını ısırdı. Hastaneye kaldırılan çocuk taburcu edilirken köpeğin sahibi İran uyruklu M.A. gözaltına alındı. Öte yandan Manisa'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayıp, yaralanan ve yüzüne 60 dikiş atılan Mert Dilek (8), 36 gün sonra ilk kez dışarı çıktı. Bulut YAMANDAĞ