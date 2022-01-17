Pitbull dehşetini yaşadı

Antalya'da 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Öznur Karaca (45) ölümden döndü. Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 728 Sokak üzerinde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi olan özel güvenlik görevlisi Karaca, üniversiteden dönen oğlunu otogardan almak için evden çıktı. Bu sırada apartmanın giriş katında bulunan pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler kadının bacaklarını ısırıp uzun süre bırakmadı. Karaca'nın çığlıklarını duyan vatandaşlar demir çubukla müdahale etti. İki köpek güçlükle uzaklaştırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Karaca yaşadığı dehşeti anlattı. Karaca, "Köpekle dakikalarca boğuştum. Ayaklarını, patilerini tuttum. Diğer köpek kalçamdan ve bacaklarımdan ısırdı. Gitti geldi tekrar ısırdı. Bacağımın kangren olma riski var. Bacağımı kaybedebilirim. Bugün şans eseri yaşıyorum. Ölebilirdim" dedi. Gözaltına alınan köpeklerin sahibi Görkem A.'nın çıkarıldığı adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına tepki gösteren Karaca, 2 yıl önce de aynı köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek, "O zaman da şikayetçi olmuştum. Ancak hiçbir şey yapılmadı" diye konuştu.