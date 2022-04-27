Pitbull dehşetini yaşatan sanığa tahliye! Mağdur Muzaffer Akçayır: Artık köpeklerden korkuyorum

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ikinci duruşma yapıldı. Tutuklu sanık Orhan Yıldırım cezaevinden mahkemeye getirilirken, mağdur ve müşteki Muzaffer Akçayır ve Bilgin Elbay ile avukatlar da hazır bulundu.
"CAN HAVLİYLE ELİMDEN GELENİ YAPTIM"
Duruşmada ifadesi alınan müşteki Muzaffer Akçayır, "Önümden serbest dolaşan bir pitbull köpeği geçiyordu. Sahibinin de onunla arasında bir mesafe vardı. Sonra sanık gelip 'ben köpeğin sahibiyim' dedi, tasması da elindeydi. Şahsı uyardım, 'bunun ağızlığı nerede' dedim. Tepki de cevap da vermedi. Başka bir şahıs da aynı uyarıyı yaptı. Sonrasında tasmasını taktı, sonra ben 'köpeğini buradan al, git' dedim. Köpeğin ağızlığı yoktu. Bir anda köpeğin tasmasını bıraktı ve 'pişt', 'tut' emriyle köpeği üzerime saldı. Köpek bana doğru hamle yapınca ben de sopayla köpeğe vurdum. Sonrasında 10-12 dakika boyunca yerde köpekle mücadele ettim. Sanık birkaç hamleyle köpeğine vurdu, almak istedi. Aslında köpeği tutabilme şansı vardı ama tutmamış. Daha sonra bir komutla, sözlü emirle tekrar köpek onun yanına gitti. Basit bir yaralama gibi görünse de eğer ben reflekssiz olmasaydım ölebilirdim. Ne kadar basit görünüyor bilmiyorum ama ben can havliyle elimden geleni yaptım. Olayın boyutu ortada" diye konuştu.
SANIK DA MAĞDURLARI SUÇLADI
Sanık Orhan Yıldırım ise "Bu arkadaşın söylediği her şey yalan. Müştekilere 'uzaklaş' dedim, uzaklaşmadılar. Sopayla, inşaat küreğiyle üstüme koştular. Köpek olmasa bana vuracaklardı. Yalan söylüyorlar, köpek kucağımda değildi. Sizleri kandırıyorlar. Evet, ısırdı, ben ayağından tutup çektim köpeği. Tutmasam daha kötü olurdu. Ben kurtardım. Vallahi komut vermedim, 'tut' veya 'kişt' asla demedim" şeklinde savunma yaptı.
SERBEST BIRAKILDI
İfadelerin ardından hakim, savunmaların alınmış olması ve tutuklulukta geçtiği süreyi gözeterek, sanık Orhan Yıldırım'ın tahliyesine karar verdi. Sanık Yıldırım hakkında her gün evine en yakın karakola giderek imza atması yönünde adli kontrol şartı konuldu. Sonraki duruşmalara katılmadığı takdirde hakkında yakalama emri çıkarılacağı uyarısı da yapıldı.
"ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİM"
Duruşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan mağdur Muzaffer Akçayır, "Tahliyenin nedenlerini hiç anlamış değilim ancak verilen karara saygı duyuyoruz. Olan oldu, biten bitti ama bir daha tekrarlanmamasını diliyorum. Ayağımdan yaralandım. Kimine göre basit ama ölümle burun buruna geldim. Kim anlatıyorsa hikaye anlatıyor. Sanık çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir yalancı. Benim böyle bir şahısla uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz" dedi.
"ARTIK KÖPEKLERDEN KORKUYORUM"
Köpekleri sevdiğini ancak artık korkusundan yaklaşamadığını söyleyen Akçayır, "Hayvanların hepsini seviyorum ama hayvanlaşmış insanlardan nefret ediyorum. Vücudumda köpek dövmesi var. Kimse kimseyi kandırmasın, oyun da oynamasın. Benim hakkımı kim yiyorsa, kim yediriyorsa ben maddi manevi şikayetçiyim çünkü acılarını ben çektim, o rahat rahat dolaşırken ben çalışamaz hale geldim. Abartısız söylüyorum, en ufak köpekten tutun en büyük köpeğe kadar yolumu değiştiriyorum. Artık korkuyorum. Bir kez başıma geldi, bir daha gelmesini istemiyorum. O yüzden tedbirli davranıyorum" diye konuştu.
3 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR
Beyoğlu'nun Tophane semtinde 15 Şubat'ta pitbull cinsi köpeğini tasmasız şekilde dışarıya çıkartan Orhan Yıldırım, köpeğini kendisini uyaran vatandaşlara saldırtmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yıldırım'ın "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.