Pitbull dehşetini yaşatan sanığa tahliye! Mağdur Muzaffer Akçayır: Artık köpeklerden korkuyorum

SANIK DA MAĞDURLARI SUÇLADI

Sanık Orhan Yıldırım ise "Bu arkadaşın söylediği her şey yalan. Müştekilere 'uzaklaş' dedim, uzaklaşmadılar. Sopayla, inşaat küreğiyle üstüme koştular. Köpek olmasa bana vuracaklardı. Yalan söylüyorlar, köpek kucağımda değildi. Sizleri kandırıyorlar. Evet, ısırdı, ben ayağından tutup çektim köpeği. Tutmasam daha kötü olurdu. Ben kurtardım. Vallahi komut vermedim, 'tut' veya 'kişt' asla demedim" şeklinde savunma yaptı.

SERBEST BIRAKILDI

İfadelerin ardından hakim, savunmaların alınmış olması ve tutuklulukta geçtiği süreyi gözeterek, sanık Orhan Yıldırım'ın tahliyesine karar verdi. Sanık Yıldırım hakkında her gün evine en yakın karakola giderek imza atması yönünde adli kontrol şartı konuldu. Sonraki duruşmalara katılmadığı takdirde hakkında yakalama emri çıkarılacağı uyarısı da yapıldı.