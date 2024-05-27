Pitbull, yaşlı kadının bacağını koparmıştı: Ödül gibi cezaya büyük tepki

İstanbul Üsküdar'da, evinin önünde yürüyüş yapan 83 yaşındaki Yücel Ata'ya saldırarak bacağının kesilmesine sebep olan pitbull cinsi köpeğin 3 sahibi hakkında, 22 ay 15'er gün hapis cezası verildi. 18 Eylül 2022'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda Yücel Ata, evinin önünde yürüyüş yaptığı sırada "yasaklı ırk" olarak tabir edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramış, basit şekilde iyileşemeyecek derecede ve vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde bacağından yaralanmıştı.Ameliyatlara rağmen eski sağlığına kavuşamayan Ata'nın yapılan operasyonla bacağı kesilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda, 3 sanık hakkında 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar Hakan Çakmak, Hüseyin Çakmak ve Cafer Polat'ı "bilinçli taksirle yaralama" suçundan ayrı ayrı 15 ay hapisle cezalandıran mahkeme, müştekinin vücudunda kemik kırılmasına sebep olacak şekilde yaralanmasını dikkate alarak cezayı 22 ay 15'er güne çıkardı.