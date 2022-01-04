Pitbull’lu saldırıda 2 gözaltı

Gaziantep'te, tartıştığı arkadaşına Pitbull cinsi köpeği saldırtan kişi ve köpeğin sahibi olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı. 34 yaşındaki Ufuk Göçmen ile arkadaşı R.K. arasında alacakverecek nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre R.K., işyerinde beslediği Pitbull cinsi köpeği Göçmen'e saldırttı. 14 yerinden yaralanan Göçmen, hastaneye kaldırıldı. Kol, bacak ve sırtından yaralanan Göçmen, tedavisinin ardından taburcu edilirken, şikâyet üzerine gözaltına alınan R.K., köpeğin sahibinin G.Ç. olduğunu söyleyince G.Ç. de gözaltına alındı. Göçmen'e saldıran köpek ise Büyükşehir Belediyesi barınağına teslim edildi.