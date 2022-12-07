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Giriş Tarihi: 7.12.2022 22:21

Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polis tutuklandı

Fatih'te yasaklı ırk olan 2 pitbull cinsi köpekle kendisine saldıran kişileri, durdurmak için silahla ateş eden ve bir kişinin ölümüne sebebiyet veren polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polis tutuklandı

Dün Yenikapı, Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde polis memuru K.A. ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren Poyraz Gelener, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışma sırasında köpekleri polis memurunun üzerine saldırtan şüphelileri durdurmak için K.A. silahını ateşlemişti. Bu sırada yaralanan Poyraz Gelener kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan saldırganlardan B.A.P. ile polis memuru K.A. adliyeye sevk edildi. Olay sırasında olay yerinde olan C.K.'nın ise tanık sıfatı ile ifadesi alındığı öğrenildi.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından B.A.P. ve polis memuru K.A. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe polis memuru K.A. "Kasten öldürmeö suçundan tutuklanırken, şüpheli B.A.P. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polis tutuklandı
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