Pitbullu saldırıda 2 gözaltı

Gaziantep'te tartıştığı arkadaşının saldırttığı Pitbull cinsi köpeğin ısırması sonucu 14 yerinden yaralanan Ufuk Göçmen'in (34) şikayeti üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şehitkamil ilçesinin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki alt katı hurdacı dükkanı olan bir evin önünde meydana gelen olayda, Ufuk Göçmen ile arkadaşı R.K. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre R.K., işyerinde beslediği Pitbull cinsi köpeği Ufuk Göçmen'e saldırttı. 14 yerinden yaralanan Göçmen, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kol, bacak ve sırtından ısırılan Göçmen, tedavisinin ardından taburcu edilirken, şikayet üzerine polis R.K.'yi gözaltına aldı.

Emniyete getirilen R.K., sorgusunda, köpeğin sahibinin G.Ç. olduğunu söyleyince G.Ç. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, Ufuk Göçmen'e saldıran Pitbull cinsi köpek ise Büyükşehir Belediyesi barınağına teslim edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 01.01.2022 tarihinde sahiplenilmesi yasak olan köpek tarafından bir vatandaşımızın yaralanması olayı ile ilgili olarak; müşteki şahısla arkadaşı olan R.K. isimli şahsın ikametinde gerçekleşen tartışmada R.K.'nin Pitbull cinsi köpeği kendisine saldırtması sonucu yaralandığını beyan ederek şikayette bulunması sonucu yapılan çalışmalarda, R.K. isimli şüpheli 02.01.2022 tarihinde yakalanmış, köpeğin G.Ç isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine söz konusu köpek G.Ç isimli şahsın ikametinde ele geçirilerek Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edilmiş, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.