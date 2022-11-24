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Giriş Tarihi: 24.11.2022

Pitbullun ısırdığı yaşlı kadın bacağından oldu

AA
Pitbullun ısırdığı yaşlı kadın bacağından oldu
İstanbul Üsküdar'da 18 Eylül akşamı 82 yaşındaki Yücel Ata, evinin önüne çıkarak yürüyüş yaptığı sırada arkasından gelen ve yasaklı ırk olarak tabir edilen "pitbull" cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı kurtarılan Ata, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi sürecinde doku nakli başta olmak üzere 15 kez ameliyat edildi. Ameliyatlara rağmen eski sağlığına kavuşamayan Ata'nın yapılan operasyonla bacağı kesildi. Bir bacağını kaybeden Yücel Ata'nın evde tedavisine devam ediliyor. Pitbull cinsi köpeği gezdirdikleri tespit edilen Hakan Ç., Hüseyin Ç. ve Cafer P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Ata yaşadıklarını şöyle anlattı: "Namaz kıldıktan sonra evimin önünde yürüyüşe çıktım. Köpek her tarafımı ısırdı, iki ayağımı, iki kollarımı. O sırada kendimi kaybettim. Ambulans geldi, beni hastaneye götürdü. Köpek her yerimi parçaladı. Koptu bacağım. Bacağımı kestiler. 2 ay tedavi gördüm. Şimdi evde yatıyorum. Çok zor durumdayım, kendimi toparlayamıyorum. Köpeğin sahiplerinin yakalanmasını ve cezalarını çekmelerini istiyorum."
Oğlu Abdullah Ata ise pitbull cinsi köpeğin ilk önce sokaktaki birkaç kişiye saldırdığını, onların kaçabildiğini, daha sonra annesine saldırdığını söyledi.
Ata, "Doktorlar 'Ayağını alırsak yüzde 50, almazsak yüzde 100 hayatını kaybeder' dediler. Annemi kurtarmak için ayağını aldırmaya mecbur kaldık" dedi.

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Pitbullun ısırdığı yaşlı kadın bacağından oldu
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