Piyade Sözleşmeli Er Aslan’ın Elazığ’daki ailesine şehadet haberi verildi

Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi.
Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.
Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.
ŞEHİT BABASINDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın paylaşımı duygulandırdı. Şehit babası, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerine yer verdi.