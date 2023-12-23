Haberler Yaşam Haberleri Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın Elazığ'daki ailesine şehadet haberi verildi
Giriş Tarihi: 23.12.2023 22:40 Son Güncelleme: 23.12.2023 22:42

Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın Elazığ'daki ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) ailesine şehadet haberi verildi.

AA
Piyade Sözleşmeli Er Aslan’ın Elazığ’daki ailesine şehadet haberi verildi

Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi.

Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİT BABASINDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın paylaşımı duygulandırdı. Şehit babası, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerine yer verdi.

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Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın Elazığ'daki ailesine şehadet haberi verildi
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