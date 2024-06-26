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Giriş Tarihi: 26.6.2024 14:12

Piyasa değeri 250 milyon lira! Yeni sezon öncesi kaçak formacılar yakalandı

İstanbul'da üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 250 milyon lira olan 180 bin 324 kaçak forma ve eşofman takımı ele geçirildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor forması ile eşofman takımlarını piyasaya sürmeye hazırlanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Piyasa değeri 250 milyon lira! Yeni sezon öncesi kaçak formacılar yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye getirilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarının Güngören ve Esenler ilçelerindeki 1 iş yeri ile 2 depoda tutulduğu öğrenildi. 3 ayrı adrese yönelik yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lira olan 180 bin 324 adet forma ve eşofman takımı ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

YENİ SEZON ÖNCESİNDE PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ

4 büyük takıma ait ürünlerin ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Formaların internet üzerinden satılmaya çalışılması emniyet birimlerini harekete geçirdi. Çalışma yürüten ekipler, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un önceki yıla ve yeni sezona ait formalarını ele geçirdi.

Forma ve eşofman takımları 2024-2025 sezonu öncesinde çeşitli yöntemlerle piyasaya sürülecekti. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Piyasa değeri 250 milyon lira! Yeni sezon öncesi kaçak formacılar yakalandı
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