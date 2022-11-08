Piyasalar ABD enflasyon verilerini bekliyor! Ekim ayı 2022 ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanır, bentiler ne yönde?

ABD enflasyon verileri merakla bekleniyor. Küresel piyasalarda bu hafta gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. FED geçtiğimiz hafta beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz arttırımına gitmişti. Bu kapsamda ise "ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu oran aynı zamanda altın fiyatlarına da yön verecek. Bu kapsamda yatırımcıların gözü kulağı Perşembe gününde! Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne? İşte tüm bu detaylar.
BU HAFTA GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA!
Geçen hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımıyla politika faizini yüzde 3,75-4 seviyesine çıkarmasının ardından piyasalarda dalgalanma yaşandı. Fed Başkanı Jerome Powell faiz artışlarına devam mesajı verdi. Geçen haftaki faiz kararının ardından gözler perşembe günü 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon rakamlarına çevrildi.
Enflasyon sorunu tüm ülkeleri derinden etkilemeye devam ediyor. Enflasyonla mücadelede çözümü faiz artırımında gören ülkeler, parasal sıkılaşmaya giderken fiyatlar genel seviyesindeki yükselişin önüne geçmek için yapılan faiz artırımları, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ancak ABD'den gelen son verilere göre gram altın yeniden 1000 liranın üzerine yerleşmeye çalışıyor.
ALTININ GRAM FİYATI 998 LİRA SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRÜYOR
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 998 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü ABD'de yayımlanan tarım dışı istihdam verilerinin işgücü piyasasına dair karmaşık bir tablo çizmesinin ardından altın günü 1.003,8 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 998,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.640 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 1.667 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin cuma günkü açıklamalarında aralık toplantısı için 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
ABD'li işletmeler ekim ayında güçlü işe alım ve ücret artışları bildirdi. Bu agresif oran artışlarına ve belirsiz bir ekonomik görünüme rağmen çalışanlara yönelik talebin güçlü kaldığını gösteriyor.
Piyasalar bu hafta ABD'de Eylül ayında 40 yılın zirvesini gören çekirdek enflasyonun ardından Perşembe günü gelecek Ekim enflasyonu verisini bekleyecek. Fiyatlarda soğuma başlasa bile TÜFE hâlâ Fed'in hedef bölgesinin çok üzerinden seyrediyor.
Dünya Altın Konseyi internet sitesinden yaptığı açıklamada altının agresif para politikalarını ve piyasalara müdahaleleri geri çeviren bazı merkez bankalarının desteğini kazanabileceğini söyledi.
Bu hafta yoğun makreokonomik ve takvimi ve ABD'deki seçim sürecinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini belirten analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.680 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.