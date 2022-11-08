Piyasalar ABD enflasyon verilerini bekliyor! Ekim ayı 2022 ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanır, bentiler ne yönde?

ABD enflasyon verileri merakla bekleniyor. Küresel piyasalarda bu hafta gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. FED geçtiğimiz hafta beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz arttırımına gitmişti. Bu kapsamda ise "ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu oran aynı zamanda altın fiyatlarına da yön verecek. Bu kapsamda yatırımcıların gözü kulağı Perşembe gününde! Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne? İşte tüm bu detaylar.