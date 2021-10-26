Piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan şüpheliler yakalandı

Muğla Fethiye'de piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan şüphelilerin olduğu bilgisi üzeri polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu M.G., M.K. ve B.D.'nin sahte para piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine ikametlerine düzenlenen operasyonda 6 bin 800 lira sahte paranın ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G., ve M.K., B.D. polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.