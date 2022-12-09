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Giriş Tarihi: 9.12.2022 09:59 Son Güncelleme: 9.12.2022 10:05

Piyasaya süremeden yakalandılar

İstanbul’da sahte kanser ve hormon ilaçlarını imal ederek satışa hazırlayan bir çete çökertildi. 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Piyasaya süremeden yakalandılar

"Sahtecilik" operasyonunu İİstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Piyasada çok yüksek fiyatlara satışa sunulan kanser ve hormon ilaçlarının sahte etiket, bandrol, hologram, kutulama ve sahte kimyevi tozlarla imal edildiği tespit edildi. İmal edilen ilaçların depolandığı ve satılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığı adresler belirlendi. Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler'deki adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 25 bin 538 adet çeşitli markalarda sahte ilaç, 6 bin 750 adet çeşitli markalara ait sahte boş ilaç kutusu, bin 400 adet çeşitli markalara ait ilaç etiketi, 660 adet çeşitli markalara ait sahte ilaç barkodu, 3 bin 60 adet boş şişe, bin 595 adet çeşitli markalara ait sahte ilaç prospektüsü, bir ilaç basım makinesi, 280 adet beyaz toz halinde ilaç ham maddesi, bin 950 gram ilaç ham maddesi, 5 bin adet ilaç şişesi kapağı, kırmızı gıda boyası, 60 adet sıvı halde ilaç şişesi, rulo jelatin, 5 harici disk, yedi telefon, bir tablet bilgisayar ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Piyasaya süremeden yakalandılar
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