Haberler Yaşam Haberleri PKK 37 yıl önce düğün basıp köylüleri öldürmüştü! Yıllardır dinmeyen acı
Giriş Tarihi: 21.1.2024 11:50

PKK 37 yıl önce düğün basıp köylüleri öldürmüştü! Yıllardır dinmeyen acı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 37 yıl önce düğün günü köy basan bölücü terör örgütü mensubu PKK'lılar, evin damında soba borusuna el bombası atıp aynı aileden 8 kişiyi katletti. Henüz 11 yaşındayken cesetler arasında yaralı kurtulan İbrahim Yakut, o anları anlattı.

İHA
PKK 37 yıl önce düğün basıp köylüleri öldürmüştü! Yıllardır dinmeyen acı
İlçenin Ortabağ köyünde 22 Ocak 1987 yılında PKK'lı teröristler, düğün akşamı köy bastı. Teröristler, kerpiç evi taradıktan sonra dama çıkıp soba borusundan el bombası attı. Olayda baba, anne, 3 kardeş ve amcasını kaybeden İbrahim Yakut, 11 yaşında yaralı olarak kurtuldu. Olayı duyan yakınları, yardım için gittiklerinde ise iki kişi teröristlerin hedefi oldu. Köyde çıkan çatışmada ise 6 kişi yaralanmıştı.

37 yıl önce düğünde oldukları, eve gittikten sonra gece karanlığında teröristlerin köy basıp evlerini tarayıp daha sonra evin damına çıkan teröristlerin soba borusu içinden el bombası attığını belirten İbrahim Yakut, odanın içinde babası, annesi, kardeşleri ve amcası olup hepsinin öldüğünü söyledi.
Kendisi ve yeğeni cansız bedenlerin arasında yaralı kaldıklarını ifade eden Yakut, "O zaman 11 yaşındaydım, yeğenim 2 yaşındaydı. köylüler ve karakoldan gelen askerler başka odaya girdiler. Önden giden iki korucu ailemdendi, onlarda şehit oldu. Orada da bomba düzeneği yaptılar. Olayda 6 yaralı vardı. 1987 yılından bu güne 37 yıl geçti. Yıl dönümleri, mezarlık evimize çok yakın. Olay bir türlü gözümün önünden geçmiyor. Devletimiz bize sahip çıktı. Ancak kadrolardan faydalanamadık. Yetkililere sesleniyorum, bizlere yardımcı olsunlar" dedi.
Nimet Yakut ise, dedesi, amcası, ninesi, herkesin öldüğünü ve onları çok özlediklerini kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Dışişleri Bakanı Fidan Hamas lideri Heniyye ile görüştü: 4 önemli başlık ele alındı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'nın makus talihi değişecek
CHP’de KK darbesi
Kim demiş ‘İstikbal göklerdedir’ diye?
Tel Aviv sokakları karıştı! Netanyahu'ya büyük şok: Halk istifasını istiyor
Son dakika: Hindistan'a ait yolcu uçağı Afganistan'da düştü!
Osmanlı’yı en çok uğraştıran bölge Yemen olmuştu
MSB açıkladı! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 10 terörist etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK 37 yıl önce düğün basıp köylüleri öldürmüştü! Yıllardır dinmeyen acı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA