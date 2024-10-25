PKK ile iltisaklı DİAYDER yöneticilerin davasında karar! Cezaları belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin, terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda kurularak, faaliyet yürüttüğü, denetimsiz mescitlerde siyasi içerikli vaaz ve hutbe verildiği konusunda somut deliller elde edildiği anlatıldı. Örgütün sözde 'Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesinin', diyanet harici alternatif bir dini yapılanmaya gidilmesi planının, DİAYDER'in 'mele' olarak adlandırılan gayri resmi din adamlarıyla hayata geçirilmeye çalışıldığı belirtildi. DİAYDER başkanı Ekrem Baran'ın da aralarında olduğu 23 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından 3,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.
SON SAVUNMALAR ALINDI
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 11 tutuksuz sanık ile sanıkların avukatları katıldı. Avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındıktan sonra sanıklardan son sözleri soruldu. Duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan Fevzi Barış, İbrahim Şek, Mehmet Işık, Ali Fuat Hatip, Aydın Ayhan, Hasan Karahan ile Hafik Tunç, suçsuz olduklarını savunarak beraatlarını talep etti.
KARAR AÇIKLANDI
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Dernek başkanı Ekrem Baran, Mehmet Emin Aslan ve Rıza Oğur hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7'şer yıl 6'şar ay hapis verildi. Tutuksuz sanıklar Ali Fuat Hatip, Aydın Ayhan, Fahrettin Ülgün, Hafit Tunç, İbrahim Şek, Nasri Tonğuç, Nesir Erdemci, Nur Mehmet Işık ve Mehmet Şimşek hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.
CEZALARI BELLİ OLDU
Sanıklar Fevzi Barış ,Sefa Mehmetoğlu, Mehmet İnan ve Lütfü Büyükefe'nin "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapsine hükmedildi. Sanıklar Halil Bulut, Hasan Karahan, İbrahim Yalın, Abdülhadi Öztekin, Ali Demir ve Mehmet Nas hakkında ise aynı suçtan beraat ettiler. Yargılama esnasında sanık olarak yargılanan Enver Karabey hakkında düşme kararı verildi.