PKK nedeniyle köyünden ayrılan vatandaşlar! 40 yıl sonra devlet desteğiyle köylerine döndüler

Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığının "Köye Dönüş Projesi" kapsamında, 99 haneye sahip Mağara köyünün Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan eski sakinleriyle iletişime geçerek, onları huzura kavuşan köylerine davet etti. İlk etapta Almanya'da yaşayan 5 aile duydukları özlemle köylerine dönmeye karar verdi. Valilik ve Kaymakamlıkça köyde, yol, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenmesi yapıldı. Köylüler tarihi evlerini restore etmeye başladılar. Valilik ve Kültür Varlıkları koruma vakfı tarafından köyde yeni yapı yapılması yasaklandı. Eski tahrip olmayan evler yeniden restore edildi. Yeni ev yapmak isteyen vatandaşlar için ise köyün aşağısında imara uygun yeni bir alan belirlendi. Köye gelen Ezidiler de yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları evlerini onarmaya başladı. Huzur ve güven ortamı içerisinde çalışmalarına devam eden Ezidiler bir daha köylerini terk etmek istemiyorlar. Ömürlerinin geri kalanını Mağara köyünde geçirmek isteyen Ezidiler, yurt dışında olan vatandaşlara da köylerine geri dönüp sahiplenmeleri için çağrıda bulunuyor. 1940 yılına kadar Mağara köyünde bulunan vatandaşlar Mağaralarda yaşamlarını sürdürmüşler. 1940 yılından sonra ise mağaraların üzerinde tarihi yapılar inşa etmeye başladılar. Şu anda her evin altında metrelerce uzunlukta mağaralar bulunuyor. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte turist kafileleri de köyü ziyaret ediyor. 2023 yılı içerisinde Mağara köyünü 2 bin kişiye yakın turistin ziyaret ettiği belirtildi. Şırnak Valiliği'nin desteği ile köyün potansiyeli artırılarak bölgeye turist getirilmesi hedefleniyor. Şırnak Valisi Osman Bilgin beraberinde İdil Kaymakamı Refik Özsoy, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ile birlikte köyde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

"TERÖR BASKISIYLA TERK ETTİLER"

1984 yılında başlayan terör saldırıları nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların terör baskısı altında kaldığını ve köylerini bırakıp gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Vali Bilgin; "Terör Örgütünün 1984 yılında Eruh ve Şemdinli baskınları ile birlikte başlayan hain saldırılar, Kürt Soydaşlarımıza yapılan saldırılarda, buradaki vatandaşlarımızda yine onların baskısı altında kaldı. Ezidiler Kürtçe konuşan, soydaşlarımız. Onlarda bunun sonucunda daha çok Almanya, Belçika ve Fransa'ya gittiler. Biz şimdi onlara diyoruz ki köyünüzde altyapınızı, suyunuzu, elektriğinizi yapıyoruz geri gelin. Burada evlerin çoğu tarihi evler. Burada Ürgüp'te Göreme'de Nevşehir'de ne varsa burada var aslında. Hatta Midyat'a olanın daha üstü var burada. Buradaki evleri restore edeceğiz, vatandaşlarımız restore edecek. Bu alanda tarihi dokuyu bozacak hiçbir şeye izin vermeyeceğiz. Çalışmalarımızda doğal taş kullanıyoruz. Üstte hiçbir elektrik direği olmayacak. Biz burada hem turizmi canlandırmak istiyoruz. Hem dinlerin özgürce ibadetlerini yerine getirmesi için, Ezidi vatandaşlarımızın ibadetlerini özgürce yaşamlarını istiyoruz. Aynı zamanda yurtdışında bulunan bütün Ezidi vatandaşlarımızın ülkelerine dönüp, ülkelerinde huzurlu bir şekilde yaşamalarını istiyoruz. Köylerinde hem yaşamalarını hem Turizmi, hem tarihi canlandırmalarını, geçmiş ve gelecek arasında bağ kurmalarını istiyoruz" dedi.

"3-5 SENE SONRA GECELİĞİ 1000 DOLARA ODA SATILACAK"

Vali Bilgin, "Bu dağların altları mağara dolu. Burada 3 kilometre mağara evler var burada. Mağara adını da buradan alıyor. Burada 3-5 sene içerisinde geceliği 1000 dolara oda satacaklar. Bazı çiftler buraya balayı için gelecekler. İnsanlar geceleri burada konaklayacaklar. Bu köy dini esasları gereği ölüye ve ölünün arkasından çok saygı duyan bir kültürleri var. Mezarlıkları olağanüstü. Buradaki Ezidi vatandaşlarımızın tamamı cenazelerini Almanya'da yada başka bir yerde bırakmıyorlar. Buraya getirip defnediyorlar" diye konuştu.

"KÖY YAŞAMAYA ELVERİŞLİ DURUMA GELDİ"

Mağara köyünde altyapı, kanalizasyon, su ve elektrik işlerinin tamamlandığını belirten Vali Bilgin; "Biz burada çok işler yaptık. Burada elektrik, su, altyapı yoktu. Biz buranın elektriğini, suyunu, altyapısını, yolunu, duvarlarını, doğal taşlar ile yaptık. Yeni yapılan evlerde Kültür Varlıkları koruma kurulundan izin alacaklar. Yeni evleri bu alanda yaptırmayacağız. Yeni ev yapmak isteyen vatandaşlar içinde yeni imar planı yaptık. Köyün aşağısında ev yapacaklar. İnsanlar hem bu doğayı koruyacaklar, hem kimliklerini koruyacaklar, hem dinlerini koruyacaklar. Kısacası biz onlara hizmet yapıyoruz" dedi.

"ALMANYA'YA GÖÇ ETTİK"

Almanya'da yaşayan 8 çocuk babası Nusrettin Genç (67), 1985 yılında yaşanan terör saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Köye Dönüş Projesi ile ilgili kendisine bilgi verilmesi üzerine köye gelerek, evinde onarıma başladığını belirten Genç, " Devlet bize çok imkan verdi. Sayın Valimiz, Kaymakamımız biz yardımcı oldular. Elektriğimizi, suyumuzu, kanalizasyonumuzu yaptılar. Hepsi yeraltında. Avrupa standartına göre yapmışlar. Sağ olsunlar. Şimdi bir korkuda yok. Serbestiz. Ömrümü hep gurbette geçirdim. Daha da gurbette yaşamak istemiyorum. Şimdi köyde yaşamak istiyorum. Kalan ömrüm varsa köyde geçirmek istiyorum. 5-10 ailemiz daha var hazırlığımızı yapıyoruz onlarda gelecekler. Köyün gerisi de inşallah yakında gelecekler. Çok mutluyuz. Şimdi burada Süryaniler, Sünniler, yezidiler var. Kardeş gibi yaşıyoruz. Öyle bir ayrım yok. Eskiden de yoktu aslında. Şimdi kendimi güvenli hissediyorum. Şuan köyde kendimi evimde gibi hissediyorum. Korku yok. Hiç korkmaya gerek yok. Devlet arkamızda. Korkacak bir şey yok. Bizim köylülerimizde gelsinler. Onlara yalvarıyorum gelsinler. Köyünüze sahip çıkın. Böyle güzel bir köyü boşaltmayalım. Ölülerimizi buraya getiriyoruz. Yani biz bu ölülerimizi mi bırakalım. Bülbülü altına kafese koymuşlar Ah memleketim demiş" dedi.

"DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"

Almanya'da yaşayan 8 çocuk annesi Gazel Genç ise; "Biz Almanya'da yaşıyoruz. 40 senedir oraya gittik. 8 çocuğum var. Biz buraya tekrar geldik. Ev yapıyoruz. İlk biz yaptık. Burası bizim toprağımız. Yerimiz. Almanya'da ölenlerimiz varsa üzerinden 20-30 senede geçse cenazemizi buraya getiriyoruz. Burası bizim köyümüz, taşımız toprağımız, mecbur seveceğiz. Buraya geldiğimde sanki yeni dünyaya geldim. Buraya geldim köyümüz gördüm. Mezarları gördüm. Almanya'ya gitmek istemiyorum. Almanya'daki çocuklarım kendilerine bakarlarsa ben burada kalmak istiyorum. Burası daha iyi. Daha güzel. Devletimiz sağ olsun hep yardım ediyor bize. Bizim köyümüzü güzel güzel yapıyorlar. Önceden buraya gelemiyorduk. Şimdi onların sayesinde geliyoruz. Kendimizi çok güvenli hissediyoruz" açıklamada bulundu.