PKK operasyonunda 1 tutuklama

Gaziantep'te PKK terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen ve terör örgütüne üye olmak suçundan aranan zanlı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 örgüt üyesi yapılan operasyonla yakalanmış, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" denildi.