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Giriş Tarihi: 8.3.2022 11:28 Son Güncelleme: 8.3.2022 11:37

PKK operasyonunda 1 tutuklama

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
PKK operasyonunda 1 tutuklama

Gaziantep’te polisin düzenlediği operasyonda yakalanan ve hakkında PKK terör örgütüne üye olmak ve silahlı faaliyette bulunmaktan arama kararı bulunan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te PKK terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen ve terör örgütüne üye olmak suçundan aranan zanlı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 örgüt üyesi yapılan operasyonla yakalanmış, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" denildi.

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PKK operasyonunda 1 tutuklama
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