PKK saldırısında 7 yıl önce şehit düşen 12 polis törenle anıldı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Türk Polis Teşkilat'ının 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında PKK'lı teröristlerce 26 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 12 polis için anma töreni düzenlendi. 75 polisin ise da yaralandığı Konak Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının yerine yaptırılan 'Şehitler Anıtı ve Parkı'nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Bulundukları Şehitler Anıtı'nın ayrı bir önemi ve ayrı bir anlamı olduğuna vurgu yapan Şırnak Valisi Osman Bilgin" Bu vatan toprakları alelade değildir. Burası ne Almanya'ya, ne Fransa'ya ne Amerika'ya ne Güney Afrika'ya ne Japonya'ya ne de Çin Halk Cumhuriyeti'ne hiçbir yere benzemez" dedi.

Bilgin "Anadolu toprakları bu topraklar İslamiyet'in Hilalinin dalgalandığı hem de aziz milletimizin kendi bünyesinden çıkan Kahraman evlatları ile birlikte verdiği mücadeleyle Ay Yıldızlı Al Bayrağın dalgalandığı ve ilelebet dalgalanacağı çok önemli merkezlerden biri. Bu topraklarda yüksek bedeller ödeyerek yaşıyoruz. Burası Almanya değil. Almanya'da siz çok büyük bedeller ödemek zorunda değiliz. Neden! Çünkü onların o toprakları pahalı topraklar değil. Ama bu topraklar çok pahalı topraklar. Bu topraklarda dünyanın gözü var. Bu topraklar medeniyetin doğduğu yer. Bugün yaşadığımız topraklar Avrupa'dan en az yirmi bin yıl önce medeniyetin yaşadığı ve yaşatıldığı topraklar.Oralar buzul çağını yaşıyorken bizde burada insanlığı her yönüyle yaşatıyorduk ve bugünde aynı şekilde yaşatıyoruz."diye konuştu. Şehitliğin ölüm değil yaşayış olduğunun altını çizen Bilgin"Allah'ın Kuran-ı Kerim'de de belirttiği gibi asla onlara ölüler demeyin onlar bilakis diridirler. Bizler eğer bu topraklarda onların o fedakarlıkları, cefakarlıkları olmamış olsaydı bunları, bugünü, bu anı yaşama şansımız olmadı."dedi

Törene 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Garnizon Komutanı P.Albay Bülent Barış Sarp, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, Adalet Komisyon Başkanı Mustafa Kemal Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Kazim Sezgin, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileliri ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.