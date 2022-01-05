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Giriş Tarihi: 5.1.2022 16:07

PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

İHA
PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

Terör örgütü PKK şüphelisi Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, 1. derece askeri yasak bölgede güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Edirne'nin Meriç ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K. yapılan operasyonla yakalandı. Güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri operasyonda sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K'yi yakaladı. Gözaltı işlemlerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
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