Mersin'in Akdeniz belediyesinde skandal! CHP'liler "PKK terör örgütü" diyemedi

Akdeniz Belediyesi temmuz ayı birinci oturumunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir protokolü CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri tarafından reddedildi.

HDP'li ve CHP'li Meclis üyelerinin Diyarbakır Belediyesi'nin kayyum olmasından dolayı kardeş şehir protokolüne red vermesiyle ilgili konuşan Başkan Gültak, ret kararına tepki göstererek "Kimse ülkemizden büyük değildir. Bayrağımıza, askerimize, polisimize karşı çıkan kim olursa olsun karşısında duracağız. Şimdi soruyorum sizlere PKK terör örgütü müdür? Değil midir? Hadi oylama yapalım. PKK terör örgütüdür diyenler el kaldırsın" dedi.