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Giriş Tarihi: 5.2.2022 03:18

PKK terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İHA
PKK terör örgütü üyeleri Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK terör örgütü üyeleri ve iki organizatör Terörle Mücadele ekiplerince kıs kıvrak yakalandı

Bodrum'un Akyarlar sahilinden deniz yoluyla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak üzere olan 2 PKK terör örgütü üyesi ve 2 organizatör Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla sahilden tekneye binerken yakalandı. Üzerlerinde çok sayıda tabanca mermisi ve döviz bulunan 2 terörist ve 2 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N., ve S.Y., isimli teröristler ve A.A., ile S.Ç., organizatörler tutuklandı.

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PKK terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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