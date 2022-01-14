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Giriş Tarihi: 14.1.2022 11:08

PKK üyesi 2 kardeş yakalandı

İHA
PKK üyesi 2 kardeş yakalandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyete karıştığı tespit edilen iki kardeş, jandarma ekiplerince Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde uzun süredir takibini yaptığı PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen ağabey ve kardeşi, saklandıkları evde yakaladı. Suriye'nin Afrin bölgesindeki köylerde, yol keserek kimlik kontrolü yaptığı belirlenen M.M. (44) ile kardeşi M.M.'nin (26), PKK/YPG terör örgütünün askeri kanadında, Türkiye sınırı ve Afrin sınır hatlarında silahlı faaliyetlere katıldıkları tespit edildi.

Türkiye'ye giren iki kardeşin, önce İstanbul'a oradan da Dilovası'na yerleştikleri belirlendi. Şüpheliler, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandıkları eve baskın yapılarak yakalandı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan iki kardeş, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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PKK üyesi 2 kardeş yakalandı
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