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Giriş Tarihi: 3.4.2022 10:07 Son Güncelleme: 3.4.2022 10:08

PKK’da çözülmeler devam ediyor: 1 PKK’lı teslim oldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’da çözülmeler devam ediyor: 1 PKK’lı teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütünün gerçek yüzünü gören terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. Son olarak 1 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim olması ile birlikte 2022 yılında  teslim olan  örgüt mensubu sayısı 22’e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu ikna edilmesi neticesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'NIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖREN KAÇIYOR

Teslim olan örgüt mensuplarını 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 22'e yükseldi.

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PKK’da çözülmeler devam ediyor: 1 PKK’lı teslim oldu
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