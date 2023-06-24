Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, şehir merkezleri ve metropollerde şiddet eylemlerini gerçekleştiren, kırsala eleman teminini sağlayan, Türkiye örgütlenme sistematiği içerisinde 'PKK/KCK Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı bulunan Ö.T.'nin İstanbul'da olduğu belirlendi.
PKK/KCK'dan aranan şüpheli tutuklandı | Video
Polisin İstanbul Esenler'de düzenlediği operasyonla yakalanan Ö.T., Tekirdağ'a getirildi. HDP Genel Merkezi parti meclisi üyesi olduğu belirlenen Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.