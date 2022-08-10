Haberler Yaşam Haberleri PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı? | Eren Bülbül öldüğünde kaç yaşındaydı?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 22:30 Son Güncelleme: 10.8.2022 22:31

PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı? | Eren Bülbül öldüğünde kaç yaşındaydı?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı? sorusunun cevabı merak konusu olarak PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

PKK’lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017’de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı? | Eren Bülbül öldüğünde kaç yaşındaydı?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?

A- 20 (CEVAP)
B- 22
C- 24
D- 26

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PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı? | Eren Bülbül öldüğünde kaç yaşındaydı?
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